Реал Сосьєдад – Барселона 1:4

Голи: Ісак, 6 – Левандовський, 1, 68, Дембеле, 66, Фаті, 79

Цей поєдинок ознаменувався не лише першими голами Роберта Левандовського у футболці каталонського клубу, а й двома швидкими м'ячами. Вже до 10-ї хвилини обидві команди обмінялись голами, пише 24 канал.

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Вже на першій хвилині Барселона вибігла у стрімку контратаку. Бальде протягнув м'яч до штрафного суперника, віддав на вільного Левандовського. Роберту залишалось лише бути на передачі першим, що поляк і зробив. Форвард ударом в один дотик легко переграв голкіпера. Рахунок у зустрічі було відкрито 0:1. Польський нападник відкрив лік голам у Барселоні.

Відповідь господарів була швидкою. Вже через п'ять хвилин цифри на табло були рівними 1:1. Де Йонг втратив м'яч на власній частині поля. Після декількох рикошетів м'яч дійшов до Ісака, який красиво черпачком перекинув тер Штегена.

Гольова перестрілка на старті стихла. Тому наступний гол фанати побачили вже аж у другому таймі. Хоча моменти ще у першій 45-хвилинці були.

Чудова гра від каталонців

Незарахований гол господарів. На 53-й хвилині м'яч вдруге побував у володіннях німецького голкіпера Барселони. М'яч після подачі зі штрафного залетів у сітку воріт тер Штегена. Але лайнсмен зафіксував офсайд, адже у момент подачі гравці Реал Сосьєдада були у положенні поза грою.

На 66-й хвилині Фаті дотепно зіграв п'яткою у штрафному суперника. М'яч знайшов Дембеле, який ударом у дальній кут воріт вивів каталонців уперед – 1:2.

Вже через дві хвилини Барселона зміцнила свою перевагу на табло. Класну комбінацію організували гравці каталонського клубу, яку закінчив Левандовський – 1:3. Роберт оформив дубль.

Перед останньою 10-хвилинкою гості забили вчетверте. Левандовський дуже круто віддав на Фаті, перебуваючи спиною до партнера по команді. Ансу легко переграв воротаря Реал Сосьєдада – 1:4.

Барселона здобула розгромну перемогу на виїзді 1:4.

Барселона має у своєму активі 4 очки після двох турів Ла Ліги. Команда Хаві йде п'ятою.

Реал Сосьєдад із 3 пунктами замикає топ-10 таблиці іспанської першості.

До слова. 28 серпня Левандовський зможе покращити свою статистику у Ла Лізі. У цей день Барселона зіграє вдома проти Реал Вальядоліда.

Реал Сосьєдад – Барселона: відеоогляд матчу