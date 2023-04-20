19 квітня з'явилась інформація про продовження контракту із французом Карімом Бензема. Реал скористався опцією автоматичного продовження угоди, якщо той виграє "Золотий м'яч". Тому наступного року французький нападник продовжить забивати у футболці "Королівського клубу".

До теми Володар "Золотого м'яча" Карім Бензема продовжив контракт з Реалом – ЗМІ

Збереження лідерів

На цьому Реал не зупинився. Інсайдер Фабріціо Романо заявив, що іспанський гранд збереже у своєму складі ще двох ключових гравців – Вінісіуса Жуніора та Тоні Крооса.

Начебто німецький футболіст залишиться у Мадриді до літа 2024 року. До цього угода Крооса з Реалом спливає у кінці поточного сезону-2022/2023. Швидше за все, що після наступного сезону 33-річний німець закінчить із професійним футболом.

Авторитетний інсайдер не називає терміну нового терміну контракту Вінісіуса з мадридським клубом. На портал Transfermarkt у Жуніора є угода про співпрацю з Реалом до кінця червня 2024 року.

Вінісіус є лідером команди, який перейшов у Реал влітку 2018-го. У сезоні-2022/2023 провів у футболці "вершкових" вже 46 матчів, у яких наколотив 21 м'яч та віддав 17 асистів.

Щодо статистики Крооса, то Тоні 41 раз виходив на футбольне поле у поточному сезоні. У зіграних поєдинках відзначився 2 голами та 5 результативними передачами. У Мадриді виступає із 2014-го.

Наразі Реал бореться за трофеї на декількох фронтах. Команда Карло Анчелотті пробилась у півфінал ЛЧ, обігравши у двох матчах Челсі. Також мадридський колектив намагається наздогнати Барселону у Ла Лізі. Перевага каталонців складає вже аж 11 балів.

6 травня Реал зіграє у фіналі Кубка Короля проти Осасуни.