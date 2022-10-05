Шахтер U-19 выиграл оба матча в группе Юношеской лиги УЕФА. Так что подходил к матчу против Реала в статусе лидера группы. Но после матча команда опустилась на второе место, пропустив вперед именно "сливочных".

Достойно внимания Украина совместно с Испанией и Португалией подали заявку на проведение ЧМ-2030.

Реал U-19 – Шахтер U-19 6:1

Голы: Икер Браво, 30, Гонсало, 34, 48, Фортуни, 45, Паласиос Перес, 54, 73 – Рамон Наверос, 42 (авт)

Незабитый пенальти: Мануэль Анхель, 39 (Реал)

Шахтер провалил этот матч. Команда за игру нанесла всего два удара по воротам соперника. Реал же 30 раз пробивал по воротам Твардовского. И 17 из них были в створ ворот.

Три гола юные "горняки" пропустили до перерыва. Хотя могло быть и больше, но Мануэль Анхель не реализовал пенальти – пробил выше ворот.

"Размочить" ворота соперника украинская команда сумела благодаря автоголу.

Во втором тайме Шахтер пропустил еще трижды. Сначала вторым голом в матче отличился Гонсало. После этого дубль оформил Паласиос Перес.

Шестой гол в ворота Шахтера был забит ударом пяткой. А ассистом отличился Винисиус Тобиас – защитник, который в январе 2022 года был куплен Шахтером. Но за донецкую команду не сыграл ни одного матча из-за войны. Поэтому в апреле 2022 он перешел в аренду в Реал, где и выступает за юношескую команду.

Видеообзор матча Реал U-19 – Шахтер U-19