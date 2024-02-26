Реал вырвал победу над Севильей благодаря сэйву Лунина и суперудару Модрича: видеообзор матча

Андрей Лунин провел уже девятый матч насухо за Реал в этом сезоне. Это помогло команде Карло Анчелотти минимально одолеть кризисную Севилью.

Реал – Севилья 1:0

Гол: Модрич, 81.

В чемпионате Испании 2023-2024 в эти выходные продолжаются матчи 26 тура Ла Лиги. На вечер воскресенья была вынесена игра с участием действующего лидера Реал, который принимал Севилью, пишет 24 канал.

По теме Барселона ярко разгромила Хетафе и потеснила со второго места Жирону: видеообзор матча

Лунин снова в старте

Мадридцы подошли к встрече на первом месте, где чувствуют себя комфортно после разгрома Жироны две недели назад. Однако ничьи против Атлетико и Райо Вальекано оставляют Реал в тонусе.

На игру против Севильи Карло Анчелотти снова с первых минут выставил в воротах Андрея Лунина. Для украинца это уже седьмой выход в основе подряд. При этом соперник явно находится в кризисе и пытается избежать хотя бы вылета.

Реал ожидаемо владел преимуществом и забил уже на десятой минуте. Однако судья отменил гол Родриго после просмотра VAR, где был заметен фол Начо на Эн-Несири в начале атаки.

Читайте также Экзотический денежный вариант: Луниным заинтересовался звездный клуб, который возглавляет экс-тренер Шахтера

Мадридцы же никак не могли превратить свое игровое преимущество в гол, ведь кипер Севильи Нюланд поймал кураж. Датчанин не раз спасал после ударов Родриго и Винисиуса, а выстрел Вальверде в начале второго тайма приняла на себя стойка.

Спасительный выход ветерана

Что же касается Лунина, то у Андрея было немного работы. Однако в важнейший момента украинец выручил Реал. После перерыва Севилья нанесла единственный удар в створ и Лунину удалось отразить удар Ромеро.

Когда казалось, что Севилья сможет выстоять. судьбу встречи решил лидер Реала Лука Модрич. Хорват вышел на замену на 75 минуте, а уже через шесть оборотов секундной стрелки дальним ударом заставил Нюланда капитулировать.

Стоит знать Жирона не может выиграть три матча подряд: какие шансы у Довбыка и Цыганкова прервать горькую серию

Победа позволяет мадридцам и дальше комфортно чувствовать себя на первой строчке. Расстояние от Барселоны составляет 7 очков, а от Жироны – 8, хотя команда Довбика и Цыганкова свою игру 26 тура против Райо Вальекано проведет только в понедельник, 26 февраля.