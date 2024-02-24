Барселона – Хетафе 4:0

Голы: Рафинья, 20, Жоао Феликс, 53, де Йонг, 61, Лопес, 90+1

В первом круге Барселона потеряла очки в Хетафе, сыграв вничью 0:0. В домашнем поединке подопечные Хави рассчитывали на полноценные три пункта, пишет 24 Канал.

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Барселона размялась на Хетафе

Ход первого тайма не предвещал разгрома. Лишь на 20-й минуте встречи Рафинья откликнулся на пас Кунде и переиграл голкипера Хетафе. 1:0 – с таким счетом команды ушли на перерыв.

После отдыха команда Хави прибавила оборотов. На 53-й минуте Жоао Феликс поборолся за мяч с двумя защитниками и точно пробил из пределов штрафной площади.

Не прошло восемь минут, как де Йонг довел счет до разгромного. В этом моменте Рафинья записал на свой счет ассист.

Поставил точку в поединке Фермин Лопес. В компенсированное время 20-летний хавбек удачно сыграл на добивании. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу "блаугранас" со счетом 4:0.

Благодаря этой победе Барселона набрала 57 очков и вышла на второе место, потеснив Жирону. Свой поединок 26-го тура команда Довбика и Цыганкова сыграет в понедельник, 26 февраля.

Хетафе сохранил за собой 10-е место. После 26-ти сыгранных матчей "темно-синие" имеют в своем активе 34 балла.

Видеообзор матча Барселона – Хетафе