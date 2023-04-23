Реал – Сельта 2:0

Голы: Ассенсио, 42, Милитао, 48

После победы в Лондоне над Челси (2:0) "сливочные" вернулись к внутренним делам. В чемпионате Ла Лиги их ждала встреча с Сельтой из Виго, пишет 24 Канал.

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Держите Асенсио

Команда Карло Анчелотти ведет отчаянную погоню за Барселоной, поэтому потеря драгоценных очков не входила в их планы. Воплотить свое преимущество над соперником "сливочные" сумели в конце первого тайма. Герой матча Марко Асенсио воспользовался пасом Винисиуса Жуниора и пробил в правый нижний угол. Гол в раздевалку ободрил игроков "королевского клуба".

Прошло три минуты с начала второй половины игры, как Реал вторично праздновал взятие ворот. Марко Асенсио выполнил фантастическую подачу с углового, на которую отозвался центрбек "сливочных" Милитао. Бразилец переиграл в воздухе защитников Сельты и головой отправил мяч вниз под левую штангу.

Гости пытались вернуть интригу и забить хотя бы гол престижа. Однако на последнем рубеже Тибо Куртуа "гасил" все усилия "галисийцев". На 78-й минуте бельгиец отличным сейвом спас ворота "сливочных" после удара Яго Аспас.

В итоге подопечные Анчелотти одержали уверенную победу над Сельтой 2:0. Украинец Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

После победы над Сельтой Реал сократил отставание от Барсы до 8 очков, но каталонцы имеют игру в запасе. В воскресенье, 23 апреля, команда Хави встретится с Атлетико.

Сельта с 36 очками осталась на 12-й строчке Ла Лиги. От зоны вылета галисийцев удаляет 8 пунктов.

Видеообзор матча Реал – Сельта