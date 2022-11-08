Пора возвращать Лунина в состав: Реал потерпел первое поражение в чемпионате - видео

В чемпионате Испании прошли матчи 13-го тура. Мадридский Реал сенсационно уступил на выезде Райо Вальекано со счетом 2:3.

Райо Вальекано - Реал 3:2

Голы: Комесанья, 5, А. Гарсия, 44, Трехо, 67 (пен.) – Модрич, 37 (пен.), Милитао, 41.

Королевский клуб потерпел первое поражение в национальном чемпионате в этом сезоне. Произошло это в поединке 13-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано, состоявшегося в понедельник 7 ноября.

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Начало встречи стало "холодным душем" для "галактикос". Уже на 5-й минуте гол Санти Комесаньи вывел хозяев вперед. Однако подопечные Карло Анчелотти сумели еще до перерыва отыграться.

На 37-й минуте матча Лука Модрич с пенальти сравнял счет, а Эдер Милитао после розыгрыша углового сделал счет 2:1 в пользу "сливочных".

Однако этот день был точно не Реала. На 44-й минуте первого тайма игрок "пчел" Альваро Гарсия забил гол в раздевалку.

На 65-й минуте Тибо Куртуа парировал удар Оскара Трехо с пенальти, назначенного за игру Карвахаля рукой, однако арбитр принял решение, что 11-метровый необходимо перебить.

Вторая попытка игрока Райо Вальекано была удачной – 3:2.

Несмотря на все попытки "сливочных" спасти матч, футболисты Райо Вальекано сумели сохранить победный счет.

Отметим, что украинец Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке запасных. После того, как Тибо Куртуа восстановился после травмы, украинский вратарь потерял место в основе. В этом сезоне Андрей сыграл 6 поединков, в которых пропустил 4 мяча, а два отстоял на ноль.

Видеообзор матча Райо Вальекано – Реал

После этого поражения Реал остался на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 32 очка. Отставание команды Карло Анчелотти от лидирующей Барселоны составляет два балла.

Райо Вальекано благодаря этой победе набрал 21 очко и поднялся на восьмое место Ла Лиги.