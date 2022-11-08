Райо Вальєкано - Реал 3:2

Голи: Комесанья, 5, А. Гарсія, 44, Трехо, 67 (пен.) - Модрич, 37 (пен.), Мілітао, 41.

Королівський клуб зазнав першої поразки у національному чемпіонаті цього сезону. Сталося це в поєдинку 13-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано, який відбувся в понеділок 7 листопада.

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Початок зустрічі став "холодним душем" для "галактікос". Вже на 5-й хвилині гол Санті Комесаньї вивів господарів вперед. Проте підопічні Карло Анчелотті зуміли ще до перерви відігратися.

На 37-й хвилині матчу Лука Модріч з пенальті зрівняв рахунок, а Едер Мілітао після розіграшу кутового зробив рахунок 2:1 на користь "вершкових".

Проте цей день був точно не Реалу. На 44-й хвилині першого тайму гравець "бджіл" Альваро Гарсія забив гол у роздягальню.

На 65-й хвилині Тібо Куртуа парирував удар Оскара Трехо з пенальті, призначеного за гру Карвахаля рукою, проте арбітр прийняв рішення, що 11-метровий необхідно перебити.

Друга спроба гравця Райо Вальєкано була вдалою – 3:2.

Не дивлячись на всі намагання "вершкових" врятувати матч, футболісти Райо Вальєкано зуміли зберегти переможний рахунок.

Зазначимо, що українець Андрій Лунін провів весь поєдинок на лаві запасних. Після того, як Тібо Куртуа відновився після травми, український голкіпер втратив місце в основі. В цьому сезоні Андрій зіграв 6 поєдинків, в яких пропустив 4 м’ячі, а два відстояв на нуль.

Відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Реал

Після цієї поразки Реал залишився на другому рядку турнірної таблиці, маючи в активі 32 очки. Відставання команди Карло Анчелотті від лідируючої Барселони складає два бали.

Райо Вальєкано завдяки цій перемозі набрав 21 очко і піднявся на восьме місце Ла Ліги.