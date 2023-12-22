Чуть не опозорились без Лунина: Реал с трудом вырвал победу и стал лидером Ла Лиги на Новый Год

Команда Карло Анчелотти получил серьезный отпор от новичка чемпионата, но смог дожать оппонента. Почти половину игры гости провели в меньшинстве.

Алавес – Реал 0:1

Гол: Васкес, 90+2.

В чемпионате Испании 2023-2024 подошел к завершению 18-й тур Ла Лиги. После него почти все клубы пошли на новогоднюю паузу до начала января, пишет 24 канал.

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Подарок от Жироны

В последнем матче медвика мадридский Реал гостил у Алавеса и мог пойти на перерыв первым в таблице. Подарок подопечным Анчелотти сделал Бетис, вырвавший перед этим ничью у лидера Жироны.

Победа над новичком Ла Лиги выводила бы вперед мадридцев. Впрочем, Алавес дал достойный бой гранду и нанес всего на один удар меньше. Впрочем, хоть Карло Анчелотти и вернул в основу Аррисабагу вместо Лунина.

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Едва не потеряли очки

У испанца работы было не очень много – всего два сейва. Подставил "бланкос" Начо, который в начале второго тайма прямой ногой въехал в ахилл Омородиона и заработал прямую красную карточку.

Ближе к окончанию Алавес отбивался все больше, но устоять не смог. Реалу помог банальный угловой, когда после подачи Крооса дали точно пробить Васкесу. Этот мяч и вырвал три очка для мадридцев.

Ситуация в турнирной таблице Ла Лиги

победа позволила Реалу сравниться по очкам с Жироной, у команд по 45 баллов

именно мадридцы вышли на первое место, поскольку имеют преимущество в личной встрече (3:0)

таким образом, Реал становится "новогодним чемпионом Испании"

ближайший преследователь лидеров Барселона отстает на семь баллов (38)

украинец Андрей Лунин в этом сезоне провел за Реал 9 матчей во всех турнирах, в четырех из них отстоял "на ноль"

следующий матч мадридцы проведут 3 января 2024 года – дома против Мальорки

Видеообзор матча Алавес – Реал