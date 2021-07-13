Реал может вернуть Лунина в Овьедо

Мадридский Реал может отдать Андрея Лунина в другой клуб. Украинский голкипер может вернуться в Овьедо.

Возвращение Лунина

Овьедо не прочь снова видеть в рамке ворот голкипера сборной Украины. Андрей Лунин уже имеет опыт выступлений в испанском клубе Сегунды.

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Тренерский штаб Реала во главе с Карло Анчелотти не против отпустить футболиста, но последнее слово будет за украинцем. Андрей Лунин видит в своем возвращении в Оведо шанс проявить себя на футбольном поле и доказать наставнику "Королевского клуба" свои профессионализм и мастерство.

Пока неизвестно, идет ли речь о трансфере или аренде. Если Лунин станет полноценным игроком Овьедо, то клубу придется потратить на 22-летнего вратаря 3 миллиона евро (по данным Transfermarkt). Хотя клуб из Мадрида может попросить за трансфер значительно больше. Контракт Андрея с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года.

С января 2020 по июль того же года Лунин выступал за Овьедо. Он неоднократно становился спасителем команды и заслужил своей игрой возвращение в Реал, которым тогда еще руководил Зинедин Зидан. За сезон провел 22 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола и 6 матчей отыграл на ноль.

Отметим, что Лунин вышел в рамке ворот Реала уже в первом матче в межсезонье. Андрей помог "сливочным" победить Фуэнлабрада со счетом 3:1.