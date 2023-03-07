Лунин попадет под кадровую чистку Реала: кому еще "сливочные" укажут "на двери"
Источник:Fichajes.net
Мадридский Реал близок к перестройке летом 2023 года. В ротацию состава может попасть украинский голкипер Андрей Лунин.
Президент Реала Флорентино Перес всерьез настроен на следующее трансферное окно. Владелец мадридского клуба хочет попрощаться с игроками, в услугах которых не заинтересован главный тренер команды Карло Анчелотти.
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Летом 2023 года "Королевский клуб" может указать "на двери" сразу нескольким футболистам, среди которых, к сожалению, окажется украинский вратарь Андрей Лунин.
С кем Реал может попрощаться
- Андрей Лунин
- Эден Азар
- Хесус Вальехо
- Альваро Одриосола
- Мариано Диас
- Марко Асенсио
Перес хочет успеть продать этих футболистов, пока на них можно заработать. Хотя на переходах Асенсио и Диас это сделать уже не удастся. Ведь контракты этих игроков со "сливочными" как раз идут в конце июня 2023 года. Поэтому Мадрид они оставят в статусе свободных агентов и достанутся своим новым клубам совершенно бесплатно.
Лунин связан с мадридцами контрактом до 30 июня 2024, так же до сих пор соглашение с Реалом имеет Азар и Одриосола. Вальехо же имеет соглашение с "сливочными" тоже до конца июня, но уже в 2025 году.
Все вырученные от трансферов деньги президент "Королевского клуба" хочет влить в будущих новичков Реала.
Трансферная стоимость футболистов (данные Transfermarkt)
- Андрей Лунин – 4 миллиона евро
- Эден Азар – 7,5 миллионов евро
- Хесус Вальехо – 2,5 миллиона евро
- Альваро Одриосола – 6 миллионов евро
Напомним, что Реал борется сразу на нескольких фронтах – в 1/8 финала Лиги чемпионов, в Ла Лиге и 1/2 Кубка Испании.
Однако, может проиграть борьбу сразу на двух испанских турнирах. В первом полуфинальном матче Кубка Короля Реал дома минимально проиграл Барселоне. А в Ла Лиге подопечные Анчелотти идут вторыми, уступая все той же Барселоне 9 баллов.
Лунин и раньше сватали в другие клубы
- Уже давно СМИ активно приписывают Лунину карьеру в других клубах. В Реале украинский голкипер не получает достаточно игровой практики, а пользуется только подарками в виде, когда Тибо Куртуа получает травму.
- В текущем сезоне украинец отстоял в рамке ворот испанского гранда 11 матчей, в которых пропустил 9 голов и в 4 встречах сыграл на ноль. Это самое большое количество сыгранных поединков за один сезон для Андрея после того, как он перешел из луганской Зари в Реал.
- Всего в футболке мадридского клуба отыграл с 2018 только 16 матчей - 15 пропущенных голов и 4 "сухих" поединка.