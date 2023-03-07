Президент Реала Флорентіно Перес серйозно налаштований на наступне трансферне вікно. Власник мадридського клубу хоче попрощатись із гравцями, у послугах яких не зацікавлений головний тренер команди Карло Анчелотті.

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Влітку 2023 року "Королівський клуб" може вказати "на двері" одразу декільком футболістам, серед яких, на жаль, опиниться український воротар Андрій Лунін.

З ким Реал може попрощатись

Андрій Лунін

Еден Азар

Хесус Вальєхо

Альваро Одріосола

Маріано Діас

Марко Асенсіо

Перес хоче встигнути продати цих футболістів, поки на них можна заробити. Хоча на переходах Асенсіо та Діаса це зробити вже не вдасться. Адже контракти цих гравців із "вершковими" якраз спливають вкінці червня 2023 року. Тому Мадрид вони покинуть у статусі вільних агентів та дістануться своїм новим клубам абсолютно безкоштовно.

Лунін пов'язаний із мадридцями контрактом до 30 червня 2024 року, так само до цього часу угоду з Реалом має Азар та Одріосола. Вальєхо ж має угоду з "вершковими" теж до кінця червня, але вже 2025 року.

Усі виручені від трансферів гроші президент "Королівського клубу" хоче влити у майбутніх новачків Реала.

Трансферна вартість футболістів (дані Transfermarkt)

Андрій Лунін – 4 мільйони євро

Еден Азар – 7,5 мільйонів євро

Хесус Вальєхо – 2,5 мільйона євро

Альваро Одріосола – 6 мільйонів євро

Нагадаємо, що Реал бореться одразу на декількох фронтах – в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у Ла Лізі та 1/2 Кубка Іспанії.

Однак може програти боротьбу одразу на двох іспанських турнірах. У першому півфінальному матчі Кубка Короля Реал вдома мінімально програв Барселоні. А у Ла Лізі підопічні Анчелотті йдуть другими, поступаючись все тій же Барселоні 9 балами.

Лунін й раніше сватали в інші клуби