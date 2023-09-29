"Королевский клуб" не исключает того, что посягнет на трансферный рынок Англии. Похоже, что Реал решил взять вектор, направленный на Челси. "Сливочные" могут арендовать Марка Кукурелью, на которого уже вообще не рассчитывают в Лондоне.

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Лондонский вектор "сливочных"

"Аристократы" радостно избавятся от 25-летнего левого защитника. Самого футболиста привлекает вероятный факт его возвращения в родную страну.

Кукурелья может стать уже вторым футболистом Челси в составе Реала. В начале сезона-2023/2024 испанский гранд вынужден арендовал второго номера "синих" Кепу (до конца текущего сезона). Все после того, как Тибо Куртуа порвал "кресты", как и центрбек Эдер Милитао. Бельгийский голкипер выбыл, по меньшей мере, до апреля 2024-го.

Отметим, что Челси отдало за Кукурелью, которым интересовалось МанСити, 65 миллионов евро. Испанец выступает за лондонский клуб с августа 2022 года, когда перешел из другого английского клуба Брайтона.

Правда, Кукурелья связан контрактом с "синими", истекающим лишь в конце июня 2028 года. Челси неоправданно отдало такие большие деньги за защитника, который игнорировал нашего Михаила Мудрика, когда оба играли на левом фланге лондонцев во время поединков.

25-летний защитник с момента перехода в Лондон провел за команду 35 матчей, в которых отличился 2 ассистами.

Любопытно! Сам Марк Кукурелья – воспитанник Академии Барселоны, дошедший до первой команды "блаугранас", но не сумевший закрепиться в каталонском гранде, за который провел только одну игру. Поиграл Марк в футболке Эйбара и Хетафе, прежде чем перебраться в АПЛ.