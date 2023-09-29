"Королівський клуб" не виключає того, що зазіхне на трансферний ринок Англії. Схоже, що Реал вирішив взяти вектор, який спрямований на Челсі. "Вершкові" можуть орендувати Марка Кукурелью, на якого вже взагалі не розраховують у Лондоні.

Читайте також Мудрик присвятив перемогу фанам Челсі, які влаштували йому бурхливі овації

Лондонський вектор "вершкових"

"Аристократи" радо позбудуться 25-річного лівого захисника. Самого футболіста приваблює ймовірний факт його повернення у рідну країну.

Кукурелья може стати вже другим футболістом Челсі у складі Реала. На початку сезону-2023/2024 іспанський гранд вимушено орендував другого номера "синіх" Кепу (до кінця поточного сезону). Все після того, як Тібо Куртуа порвав "хрести", як і центрбек Едер Мілітао. Бельгійський голкіпер вибув щонайменше до квітня 2024-го.

Відзначимо, що Челсі віддало за Кукурелью, яким цікавилось МанСіті, 65 мільйонів євро. Іспанець виступає за лондонський клуб із серпня 2022-го, коли перейшов із іншого англійського клубу Брайтона.

Щоправда, Кукурелья пов'язаний контрактом із "синіми", який спливає лише вкінці червня 2028 року. Челсі невиправдано віддало такі великі гроші за захисника, який ігнорував нашого Михайла Мудрика, коли обидва грали на лівому фланзі лондонців під час поєдинків.

25-річний оборонець від моменту переходу у Лондон провів за команду 35 матчів, у яких відзначився 2 асистами.

Цікаво! Сам Марк Кукурелья – вихованець Академії Барселони, який дійшов до першої команди "блаугранас", але не зміг закріпитись в каталонському гранді, за який провів лише одну гру. Пограв Марк у футболці Ейбара та Хетафе перед тим, як перебратись в АПЛ.