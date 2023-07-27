МЮ не смог пробить Лунина: Реал одержал победу благодаря красавцу-голу "бисиклетой" – видео

Мадридский Реал провел второй матч во время американского турне. И второй раз ворота "сливочных" защищал Андрей Лунин.

Реал – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Беллингем, 6, Хоселу, 89

Тибо Куртуа позже присоединился к расположению Реала, поэтому в первых товарищеских матчах ворота "Королевского клуба" защищает украинский голкипер Андрей Лунин, пишет 24 канал.

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Если в первом матче против Милана украинец пропустил дважды, так уже во второй встрече против МЮ ворота Лунина остались "на замке".

Зато команда Карло Анчелотти забила дважды.

Уже на 6-й минуте Беллингем красиво опрокинул голкипера "красных дьяволов" Онана, недавно подписавшего контракт с Манчестер Юнайтед, открыв счет во встрече – 1:0 в пользу Реала.

Как забивал Беллингем: смотрите видео

Дальше в поединке было безголевое затишье. Второй гол от мадридцев болельщики увидели на 89-й минуте матча. Но это взятие ворот, которое стоило так долго ждать.

Лукас отдал верховую передачу в штрафную гостей, на которую отозвался Хоселу, и ударом из-за себя в падении унизил Онана – 2:0.

Видео гола Хоселу

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Реала 2:0.

Это первый "сухой" матч Лунина в этом американском турне.

Уже 30 июля Реал встретится с Барселоной. Такая репетиция "Эль-Классико" перед стартом нового сезона Ла Лиги. Также у мадридцев намечен поединок с туринским Ювентусом на 3 августа.