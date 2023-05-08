Тренер Реала неожиданно заговорил о 5 пропущенных головах от МанСити: есть один важный нюанс

Уже во вторник, 9 мая, Реал встретится с Манчестером Сити в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов-2022/2023. Тренер "сливочных" Карло Анчелотти сделал любопытное заявление в преддверии матча.

Предстоящая встреча между Реалом и Манчестер Сити будет 9-й в истории противостояний этих двух европейских грандов футбола. Перед этим поединком своими эмоциями поделился главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.

Интересно узнать МанСити фаворит в игре против Реала, но "сливочные" уже выигрывали Лигу чемпионов "вторым номером"

Анчелотти: Мы хотим отлично сыграть и отправиться на выездной матч с преимуществом

63-летний итальянский специалист вспомнил прошлогодние результаты против "горожан". Так складывается футбольная судьба, что команды второй за последние два года сыграют между собой, и снова в полуфинале Лиги чемпионов.

Мы хотим отлично сыграть и отправиться на выездной матч с преимуществом. Ожидаем сложный матч и постараемся использовать наши возможности, качество и опыт. Я бы согласился на результат прошлого сезона: на пять пропущенных мячей при условии, что мы забьем шесть,

– заметил Анчелотти.

Напомним, что в прошлом году Реал в первом матче проиграл на выезде 4:3, а дома уверенно одолел в дополнительное время 3:1. В общей сложности в истории противостояний оба коллектива имеют одинаковое количество побед – по три. Еще два поединка были сыграны вничью.

"Он опасен, но дело не только в нем" : о Голанда

Также тренер "Королевского клуба" отметил главную звезду МанСити Эрлинга Голанда. Однако Анчелотти не стал выделять только одного футболиста, а в общем-то похвалил всю команду "горожан".

"Холанд? Он опасен, но дело не только в нем. Манчестер Сити сильный командной игрой. Иногда кажется, что их не остановить, но у нас будут шансы. Я думаю, что они стали более сплоченной командой, чем в прошлом году. Габриэль Жезус был очень опасный, но его игровой стиль отличается от стиля Холанда. Возможно, теперь они больше используют длинные передачи, но в целом стиль команды остался прежним", – ответил наставник "сливочных".

Обратите внимание! Включайте трансляцию полуфинала Лиги чемпионов Реал – Манчестер Сити 9 мая в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что ответный матч состоится 17 мая.