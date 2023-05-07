Реал – Осасуна 2:1

Голы: Родриго, 2, 70 – Торро, 58.

В Севилье прошел финал Кубка Испании 2022-2023. Впервые за девять лет до решающего матча попал мадридский Реал, выигравший в 2014-м свой последний Кубок у Барселоны, пишет 24 канал.

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В этот раз "бланкос" одолели каталонцев в полуфинале. Соперником подопечных Анчелотти в матче за трофей неожиданно стала Осасуна. За всю историю клуб из Памплоны только раз был в финале, проиграв в 2005 году Бетису.

Наставник мадридцев выставил боевой состав. В нападении вышли Карим Бензема, Родриго Гоэс и Винисиус, а в воротах находился Тибо Куртуа. В то же время украинец Андрей Лунин остался на скамье.

Родриго разрывает

Реал ожидаемо владел инициативой и забил уже на второй минуте. Винисиусу удался успешный слалом с фланга вдоль лицевой линии. Бразилец отпасовал на свободного соотечественника Родриго и тот без проблем пробил Эрреру.

Осасуну этот гол не прибил, ведь еще до перерыва подопечные Аррасате нанесли девять ударов. Впрочем, на высоте был Куртуа, который выполнил четыре сэйва.

Осасуна огрызается

Реал также держал оборону соперника в напряжении, но чаще бил мимо ворот. А вот памплонцы таки нашли свой шанс и восстановили паритет после перерыва. Центрхал Торро мощно приложился к мячу.

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Тот из-за пределов площадки донесся до угла ворот Куртуа. Однако радоваться долго Осасуне не пришлось. На 70-й минуте дубль оформил Родриго.

Как и первый гол Реала, атака началась с забега Винисиуса. После прострела бразильца защитники памплонцев выбили его под удар Крооса. Выстрел немца также заблокировали, а вот накрыть свободного Родриго не успели.

Он после рикошета добил снаряд в ворота. Эта слабость и была нужна мадридцам. Как бы после этого Осасуна ни пыталась снова сравнять счет, защита "бланкоса" была надежной.

20-й Кубок Испании для Реала

Таким образом, Реал впервые с 2014 выигрывает Кубок Испании. В этом столетии это только третий трофей для мадридцев. В общем же это двадцатый титул для "бланкос". Больше имеют Атлетик (23) и Барселона (31).

Проигрыш Осасуны в финале может сыграть на руку Жирони. Теперь седьмое место в Ла Лиге даст команде путевку в Лигу конференций. Именно команда Виктора Цыганкова сейчас занимает эту позицию.

Видеообзор матча Реал – Осасуна