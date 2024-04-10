Тренер Реала сменил риторику: Анчелотти оценил игру Лунина, который пропустил 3 гола от МанСити

Первая четвертьфинальная встреча Лиги чемпионов между Реалом и МанСити закончилась боевой ничьей 3:3. Поэтому судьба путевки в полуфинал разыграют команды в ответном матче в Англии.

Уже на 2-й минуте матча МанСити неожиданно повело в счете. Силва не стал делать навесную передачу в штрафную площадку хозяев, а пробил в ближний угол Лунина. Андрей выбрал неправильную позицию и не поставил достаточно игроков в стойку, чтобы перекрыть угол ворот, который поразил Бернарду.

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Вальверде спас Реал от домашнего поражения

До перерыва "сливочные" не только сравняли цифры на табло, но и вышли вперед 2:1. Результативными ударами отметились Камавинга, но его удар через рикошет засчитали на Диаша, и Родриго.

Во второй части игры МанСити быстро забило дважды и снова повело в счете 2:3. Два невероятных гола забили Фоден и Гвардиол. Однако Реалу удалось спастись от домашнего поражения. Вальверде классно поймал мяч и пробил в угол ворот гостей. Ортега даже не успел среагировать на выстрел в противоположный от себя угол владений.

Первая игра в Мадриде закончилась боевой ничьей 3:3. Огненный матч увидели болельщики.

Не делает из ничьей катастрофу

После поединка главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал игру некоторых футболистов. Высказал свое мнение наставник о выступлении Лунина и двух его последних пропущенных голах.

Итальянский специалист не видит ничего негативного в дисквалификации Чуамени, который уже на старте матча получил желтую карточку. Орельен пропустит ответный матч против МанСити из-за перебора карточек. В распоряжении Анчелотти есть опытные Начо и Милитао, который наконец-то восстановился от серьезной травмы.

Также Анчелотти не стал критиковать украинского вратаря.

Андрей Лунин? Великолепная игра ногами, В целом великолепная игра. Последние два гола нельзя было отбить,

– ответил коуч Реала.

Наставник мадридского клуба добавил, что его план с Родриго слева оправдал себя. Несмотря на домашнюю мировую Анчелотти заверил, что команда должна оставаться уверенной.

Отметим, что для Лунина этот матч стал 25-м в текущем сезоне-2023/2024, в которых он пропустил 22 гола и отыграл 11 поединков на ноль.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ Андрей провел 5 встреч – 6 пропущенных мячей и 2 "сухих" матча.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал сыграют 17 апреля в Англии. Начало в 22:00 (по Киеву).