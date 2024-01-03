Реал вырвал победу над Мальоркой в Ла Лиге: как сыграл Андрей Лунин – видеообзор матча

Украинский вратарь вышел из старта на встречу против середняка чемпионата Испании. Впрочем, Мальорка не сумела создать серьезные проблемы Андрею, а в нужный момент "бланкос" спасал каркас ворот.

Реал – Мальорка 1:0

Гол: Рюдигер, 78.

В начале 2024 года в испанской Ла Лиге стартовал 19-й тур местного чемпионата. Действующий лидер турнирной таблицы мадридский Реал открывал год домашней игрой против середняка Мальорки, пишет 24 канал.

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Команда Карло Анчелотти подходила к встрече на первом месте, хотя и имела равное количество баллов с Жироной. Радостной новостью для фанатов "бланкос" стало возвращение после тяжелой травмы Винисиуса.

Бразилец сразу попал в стартовый состав. Вышел с первых минут и Андрей Лунин, украинец в последнее время стал получать больше доверия от Папы Карло.

Реал ожидаемо захватил инициативу с первых минут. В первом тайме хорошие моменты имели Винисиус и Беллингем, но кипер гостей Райкович спасал Мальорку.

Гости продолжали неплохо отбиваться и после перерыва. Но все же Реал смог дожать соперника и забить победный гол в концовке. Рюдигер отозвался на подачу Модрича с углового и головой поразил "девятку" ворот соперника.

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Что касается Лунина, то он отличился разве что желтой карточкой. Украинец слишком эмоционально пытался доказать арбитру, что соперник фолил против него. В остальном работы у Андрея было немного, ведь соперник ни разу не пробил в створ ворот (только дважды потревожил каркас).

Турнирное положение в Ла Лиге

Реал останется на первом месте после отчетного тура

команда Анчелотти нарастила гандикап над Жироной в виде трех баллов

каталонцы еще имеют игру в запасе против Атлетико и могут снова выровняться по очкам с "бланкосом"

Мальорка же осталась 14-й после этого тура, имея 5 баллов отрыва от зоны вылета

Андрей Лунин в этом сезоне отыграл 10 матчей за Реал, из них пять – насухо

Видеообзор матча Реал – Мальорка