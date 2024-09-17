Анчелотти объявил стартовый состав Реала на первый матч в ЛЧ: получит ли шанс Андрей Лунин

Во вторник, 17 сентября, мадридский Реал начинает свой путь в обновленной Лиге чемпионов. Первый матч в главном европейском турнире "сливочные" сыграют со Штутгартом.

Карло Анчелотти, главный тренер Реала, определился со стартовой одиннадцаткой, которая выйдет с первых минут на поле. Украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин начнет матч на скамейке запасных, об этом сообщает пресс-служба "галактикос".

Читайте также Новый формат Лиги Чемпионов: что изменится, когда состоятся матчи и какие команды будут играть

Стартовый состав Реала на игру со Штутгартом в ЛЧ

В Реале играет много звездных игроков, поэтому главному тренеру мадридцев нужно выбирать, кто войдет в стартовый состав команды на матч. Итальянский специалист определился, какие игроки начнут игру со Штутгартом с первых минут.

В атакующем звене Анчелотти решил выпустить трио – Винисус, Мбаппе и Родриго. Полузащита команды – Вальверде, Тчуамени, Беллингем. В защите итальянский специалист поставил Карвахаля, Рюдигера, Лукаса Васкеса и Ферлана Менди.

На вратарской позиции неизменный Тибо Куртуа. К сожалению, украинский голкипер Андрей Лунин снова оказался на скамейке запасных.

Обратите внимание! Редакция Спорта открыла сбор для защитников Украины на внедорожник и EcoFlow. Сделать свой донат и поддержать ребят можно по ссылке. Автор самого большого доната получит в подарок мяч с автографом легенды украинского футбола – Мирона Маркевича.



Подробнее читайте в телеграмме Спорт24.

Напомним, что 25-летний украинский голкипер недавно подписал новый контракт со "сливочными" до лета 2030 года. В новом сезоне Лунин ни разу не появлялся на поле.