Герой Португалии на Евро-2024 может сменить Лунина в Реале

Стало известно, что Реал Мадрид выставил ультиматум украинскому голкиперу Андрею Лунину. Последний срок до которого футболист должен определиться относительно нового контракта – 15 июля.

Андрей и его агент Жорже Мендеш не исключают то, что голкипер может покинуть "Королевский клуб". Футболист хочет остаться в команде, но ему нужно игровое время.

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Замена для Андрея Лунина

На этой неделе агент украинского футболиста Жорже Мендеш встретится с представителями мадридского клуба, чтобы обсудить будущее Лунина. Реал Мадрид имеет желание продлить контракт с украинцем, который действителен до лета 2025 года.

Если Лунин и "Королевский клуб" не придут к согласию, то в качестве замены Мендеш предлагает Мадриду португальского кипера Диогу Кошту. Президент Порту Андре Вилаш-Боаш заявлял, что не планирует продавать голкипера.

К этому же Мендеш и бывший президент "драконов" Пинту да Кошта договорились о том, что судьбу своего подопечного решает сам агент. Контракт Диогу Кошты с Порту действителен до 2027 года. Клаусула португальца составляет 75 миллионов евро.

Андрей Лунин заменил Тибо Куртуа, который травмировался в начале сезона-2023/2024 и помог Реал Мадриду выиграть чемпионат Испании и Лигу Чемпионов.

В составе мадридского клуба в прошлом сезоне Андрей сыграл 31 матч, пропустил 32 мяча и 12 раз сохранил ворота Реала "сухими". Также украинцем интересуются Ювентус, Арсенал и Манчестер Юнайтед.