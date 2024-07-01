Реал снова собирает "галактикос": какую звезду Евро-2024 хочет подписать клуб Лунина

Мадридский Реал подходит очень взвешенно к трансферам и подписывает молодых топ-игроков. Королевский клуб уже имеет список главных трансферных целей на 2025 год.

После завершения сезона-2023/2024 покинули Реал Мадрид легенды клуба и опытные футболисты Тони Кроос, Начо Фернандес, поэтому нужно искать этим игрокам замену. Отмечается, что на данный момент мадридцы намерены подписать футболиста сборной Германии и мюнхенской Баварии – Джамала Мусиалу.

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Трансфер Мусиалы в Мадрид

Как сообщает Fichajes, летом 2025 года "бланкос" желают подписать молодого звездного игрока Джамала Мусиалу. По данным Transfermarket, немецкий футболист в сезоне-2023/2024 сыграл за Баварию 38 матчей, забил 12 мячей и отдал 8 ассистов. Контракт немца с мюнхенцами истекает 30 июня 2026 года.

Кроме Джамала "сливочные" также планируют подписать еще одного игрока Баварии Альфонсо Дэвиса. Если Реал не сможет подписать Мусиалу, то клуб будет пытаться подписать еще одного звездного немца – Флориана Вирца, действующего чемпиона Германии с Байер Леверкузен.

Мусиала – второй самый молодой игрок после Уэйна Руни, который забил три гола на Евро-2024.

Напомним, что этим летом Реал Мадрид подписал звездного нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Контракт рассчитан до 2029 года.

Джамал on fire