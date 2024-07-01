Після завершення сезону-2023/2024 покинули Реал Мадрид легенди клубу та досвідчені футболісти Тоні Кроос, Начо Фернандес, тому потрібно шукати цим гравцям заміну. Зазначається, що наразі мадридці мають наміри підписати футболіста збірної Німеччини та мюнхенської Баварії – Джамала Мусіалу.

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Трансфер Мусіали в Мадрид

Як повідомляє Fichajes, влітку 2025 року "бланкос" бажають підписатимолодого зіркового гравця Джамала Мусіалу. За даними Transfermarket, німецький футболіст в сезоні-2023/2024 зіграв за Баварію 38 матчів, забив 12 м'ячів і віддав 8 асистів. Контракт німця з мюнхенцями закінчується 30 червня 2026 року.

Окрім Джамала "вершкові" також планують підписати ще одного гравця Баварії Альфонсо Девіса. Якщо Реал не зможе підписати Мусіалу, то клуб буде намагатись підписати ще одного зіркового німця – Флоріана Вірца, чинного чемпіона Німеччини з Баєр Леверкузен.

До слова. Мусіала – другий наймолодший гравець після Вейна Руні, який забив три голи на Євро-2024.

Нагадаємо, що цього літа Реал Мадрид підписав зіркового нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе. Контракт розрахований до 2029 року.

Джамал on fire