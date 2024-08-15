Флорентино Перес стал рекордсменом Реала после победы в Суперкубке УЕФА

Реал Мадрид победил Аталанту и получил очередной трофей в свой клубный музей. Президент "галактикос" Флорентино Перес установил абсолютный рекорд среди всех руководителей "Королевского клуба".

Вчера, 14 августа, состоялся матч между Реал Мадридом и Аталантой за Суперкубок УЕФА. "Сливочные" во втором тайме дважды поразили ворота "бергамасков" и подтвердили звание лучшего клуба Европы, а Мбаппе открыл счет своим голам в футболке мадридцев, пишет 24 канал.

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Еще один трофей для Флорентино Переса

За свою каденцию в "Королевском клубе" Флорентино Перес получил 36-й трофей. Это лучший показатель в истории мадридского гранда.

Президент Реала управлял командой с 2000 по 2006 годы, а после того в 2009-м году вернулся к "сливочным", чтобы спасти клуб, после неудачного правления Рамона Кальдерона.

. Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин получил 10-й в юбилейный трофей в футболке Реала.

За время управления 77-летнего испанца мадридским коллективом, они добыли – 7 кубков Лиги чемпионов, 5 трофеев клубного чемпионата мира, стали 7-кратными победителями Ла Лиги. Также "сливочным" трижды покорился кубок Испании, 7 раз Суперкубок Испании и 6 Суперкубков УЕФА.