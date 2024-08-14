Реал – Аталанта: онлайн-трансляция матча Суперкубка УЕФА

В среду, 14 августа, в поединке между мадридским Реалом и Аталантой из Бергамо определится обладатель Суперкубка УЕФА. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Варшаве.

Поединок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится на варшавском стадионе "Народовый". Топовый матч в столице Польши начнется в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Сенсационный победитель ЛЕ против "Галактикос"

В прошлом сезоне команда Гасперини произвела настоящий фурор, разгромив в финале фаворита Лиги Европы леверкузенский Байер (3:0). Более того, бергамаски оставили за бортом турнира Ливерпуль и Марсель. Так что победа над "фармацевтами" не была случайностью. Трофей Лиги Европы стал первым в клубной коллекции клуба.

Мадридский Реал в девятый раз сыграет в битве за Суперкубок. В прошлом сезоне "королевский клуб" стал победителем Лиги чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти одолела дортмундскую Боруссию (2:0). Значительный вклад в завоевание трофея сделал украинец Андрей Лунин, который стал героем матчей плей-офф. Однако в решающем финале в воротах стоял опытный Тибо Куртуа.

История встреч

Пути Аталанты и Реала лишь однажды пересекались в матчах еврокубков. Соперники встречались в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Тогда "сливочные" одержали две победы (1:0 и 3:1) и вышли в четвертьфинал.

Относительно ситуации с травмированными, то у Реала не сыграет только Эдуардо Камавинга. А вот тренерский штаб Аталанты не сможет рассчитывать на Рафаэля Толоя, Николу Дзаниоло, Джорджо Скальвини и Джанлуку Скамакку.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Аталанта. Также будут опубликованы все голы встречи и полный видеообзор игры после окончания.