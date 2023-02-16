Лунин отстоял "на ноль": Реал разгромил аутсайдера и продолжил гонку за Барселоной - видео

Команда Карло Анчелотти буквально не заметила Эльче на своем поле. Украинец провел весь поединок и сохранил ворота "на замке".

Реал – Эльче 4:0

Голы : Асенсио, 8, Бензема, 31 (пен), 45+1 (пен), Модрич, 80.

В чемпионате Испании подошел к окончанию 21-й тур Ла Лиги, пишет 24 канал. Последняя игра с участием Реала была вынесена на среду, ведь "бланкос" в выходные играли на Клубном чемпионате мира.

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Соперником команды Анчелотти стал главный аутсайдер турнира Эльче. "Зеленые" набрали всего 9 баллов в 20-ти играх и уходят последними, отставая от спасительной зоны на 12 баллов.

У Реала были некоторые кадровые проблемы, ведь из-за перебора карт не мог сыграть Винисиус. Менди, Азар, Кроос и Куртуа были травмированы. Последнего в воротах уже привычно заменил украинец Андрей Лунин.

Для него это был уже четвертый матч подряд в основе Реала. Впрочем, особой работы у Лунина не было. Эльче не мог достаточно напрячь оборону соперника и даже не нанес ни одного удара в творение.

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Сами же "бланкосы" без проблем обеспечили себе победу еще до перерыва. Счет после классного прохода открыл Асенсио, после чего Бензем оформил дубль с пенальти.

Сначала игрок Эльче рукой заблокировал удар Карима, а затем другой защитник сбил в площадке Родриго. Реал, по сути, сделал игру до перерыва, поэтому во втором тайме ограничился лишь красивым голом Модрича с линии штрафной.

Победа позволила мадридцам остаться в восьми баллах позади Барселоны. В следующем поединке мадридцы сыграют с Осасуной на выезде.

Видеообзор матча Реал – Эльче: