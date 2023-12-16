Стал внезапно нужным: Реал предложит Лунину новый долгосрочный контракт

Мадридский клуб захотел продлить соглашение с украинским вратарем после успешного начала сезона. Действующий контракт Андрея должен завершиться летом 2024 года.

Этим летом основной вратарь Реала Тибо Куртуа получил тяжелую травму и вылетел вплоть до апреля 2024 года. Это позволило заявить о себе Андрею Лунину.

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Украинец в этом сезоне отыграл 8 матчей в чемпионате и Лиге чемпионов, половину из них – без пропущенных мячей. Это убедило как тренера, так и руководство клуба в высоких способностях 24-летнего игрока.

Следующим летом у Лунина завершается контракт с клубом и он намекал на желание сменить команду ради игровой практики. Впрочем, испанские СМИ сообщают, что Реал собирается предложить Андрею новое соглашение вплоть до 2028 года.

Напомним, что после травмы Куртуа мадридцы арендовали у Челси Кэпу Аррисабагу, который сразу стал основным в "бланкос". Однако, когда тот был травмирован, на авансцену вышел Лунин и продемонстрировал невероятную игру.

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Анчелотти заявлял, что для него Кепа все равно номер 1. Впрочем, такие заявления вызвали возмущение у коллектива, который встал на сторону Лунина. Поэтому Карло вроде бы изменил мнение и теперь видит в украинце вратаря основы.

Андрей Лунин в Реале