Андрей Лунин воспользовался своим шансом после того, как Тибо Куртуа порвал "кресты", а арендованный у Челси Кепа получил повреждения. Украинец неоднократно спасал владения Реала в официальных встречах.

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Наконец-то поверил в украинца

Благодаря травмам конкурентов, Лунин успел уже провести в нынешнем сезоне-2023/2024 8 матчей (4 из них были на ноль), в которых пропустил всего 5 голов.

Однако даже такая игра не убедила главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти в профессионализме украинского стража ворот. После того, как итальянский коуч имел неосторожность плохо высказаться о грядущем игровом тонусе Лунина, вокруг его слов разгорелся скандал. Команда и болельщики Реала поддержали украинского вратаря.

Чего не ожидал Анчелотти и изменил риторику Лунина, чтобы несколько выбелить свою репутацию в Мадриде.

После чего Андрей снова вышел в матче Реала и присел на скамейку запасных только в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов против немецкого Униона (2:3). В том поединке владение "сливочных" защищал восстановившийся от травмы Кепа.

Однако после этого матча в испанской прессе снова фигурировала информация о возвращении Лунина в ворота "Галактикоса". Вероятно, Андрей будет защищать владение Реала в следующем поединке Ла Лиги против Вильярреала (17 декабря в 22:00).

С прицелом на новый клуб

Также это подтвердило издание AS. По информации которого, Анчелотти остался доволен игрой украинца в последних встречах в отличие от игры Кэпы в игре против Униона. Поэтому итальянский специалист сделает ставку на украинского вратаря.

Игровая практика привлечет к Лунину еще большее внимание со стороны других европейских клубов, куда он сможет перейти в будущем и стать первым номер своей новой команды.

Любопытно! Лунин похвастался новым куполом у себя в инстаграмме. Неужели Андрей намекает, что надолго останется в Мадриде?