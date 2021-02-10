Мадридский Реал 9 февраля сыграл домашний матч против Хетафе в рамках перенесенного 1 тура Ла Лиги. Команда Зинедина Зидана одержала уверенную победу.

Реал – Хетафе 2:0

Голы: Бензема, 60, Менди, 66

Читайте также: "Сухая" ничья с Интером вывела Ювентус в финал Кубка Италии: видео

Уже в начале встречи прекрасную возможность открыть счет упустил Бензема. Француз лучше всего сыграл на втором этаже, но удар головой от нападающего приняла на себя перекладина.

На этом Реал не остановился. Марсело отдал передачу на Модрича, Лука решил проверить на бдительность голкипера и пробил с дальней дистанции – вратарь Сория уверенно сыграл на линии.

Игрок Хетафе пытался ударом ножницами поразить ворота Куртуа, но этот выстрел был похож на удар отчаяния среди многочисленных атак Реала.

Снова активный Бензема грозил владениям гостей. Однако голкипер в очередной раз стал спасителем своей команды, отбив мяч на угловой.

Только во втором тайме французу удалось отличиться в воротах соперников. Менди отдал с фланга верховую передачу прямо на голову Кариму, Бензема легко перевел мяч мимо вратаря – 1:0.

Уже через шесть минут мадридский клуб удвоил преимущество. Менди сам начал атаку, отдал передачу на фланг на Марсело, бразилец сделал прострел во вратарскую Хетафе, где уже караулил мяч все тот же Менди – защитник сыграл на опережение и прошил сетку ворот, 2:0.

Футболисты Хетафе так и не сумели ответить хотя бы одним голом. В итоге – 2:0 – убедительная победа Реала.

После победы Реал приблизился к Атлетику, который возглавляет таблицу Ла Лиги. Теперь между двумя мадридскими клубами разница в 4 очка. Однако у лидера сезона есть два матча в запасе.

Реал – Хетафе видеообзор