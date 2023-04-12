Реал – Челси: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Реал и Челси сыграют друг против друга в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч между командами состоится в Мадриде 12 апреля. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Челси.

Реал и Челси в третий раз сыграют друг против друга в Лиге чемпионов. До этого команды в главном европейском клубном турнире не встречались. В 2021 году Челси сумел пройти "сливочных" в полуфинале. И выиграл турнир. В 2022 году уже Реал по сумме двух матчей прошел соперника в четвертьфинале (хотя был близок к вылету). И тоже в итоге стал победителем Лиги чемпионов.

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И вот снова жребий свел обе команды в плей-офф Лиги чемпионов.

Первый матч командам прийдется провести на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде 12 апреля. Матч Реал – Челси начнется в 22:00.

Сайт 24 Канала проведет тестовую онлайн-трансляцию матча Реал – Челси.

Реал – Челси онлайн