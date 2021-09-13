Реал – Сельта 5:2

Голы: Бензема, 24, 46, 87 (пен.), Винисиус, 55, Камавинга, 72 – Мина, 4, Серви, 31

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Гости были близки к тому, чтобы испортить "королевскому клубу" возвращение на родной стадион "Сантьяго Бернабеу", уже на 4 минуте открыв счет в игре.

20 минут спустя Карим Бензема помог "меренгам" отыграться, но вскоре после серии ошибок защитников и удачного отскока от штанги команда из Виго вышла вперед, усилиями Сервы.

Вторая половина встречи началась с дубля Бензема, снова сравнял счет в игре, а вскоре Винисиус хладнокровно реализовал выход 1 в 1 и вывел мадридцев вперед.

На 72 минуте голом в дебютном матче за "сливочных" отметился летний новичок Эдуардо Камавинга, добив мяч в пустые после сольного прохода Луки Модрича.

Под занавес встречи счет до разгромного довел Бензема, реализовав пенальти и оформив хет-трик.

Реал – Сельта видеообзор