Реал – Сельта 5:2

Голи: Бензема, 24, 46, 87 (пен.), Вінісіус, 55, Камавінга, 72 – Міна, 4, Серві, 31

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Гості були близькі до того, щоб зіпсувати "королівському клубу" повернення на рідний стадіон "Сантьяго Бернабеу", вже на 4 хвилині відкривши рахунок в грі.

20 хвилин потому Карім Бензема допоміг "меренгам" відігратися, але незабаром після серії помилок захисників і вдалого відскоку від штанги команда з Віго знову вийшла вперед, зусиллями Серви.

Друга половина зустрічі почалася з дубля Бензема, знову зрівняв рахунок у грі, а незабаром Вінісіус холоднокровно реалізував вихід 1 в 1 і вивів мадридців вперед.

На 72 хвилині голом у дебютному матчі за "вершкових" відзначився річний новачок Едуардо Камавінга, добивши м'яч у порожні після сольного проходу Луки Модріча.

Під завісу зустрічі рахунок до розгромного довів Бензема, реалізувавши пенальті і оформивши хет-трик.

Реал – Сельта відеоогляд