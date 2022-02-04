Реал без Лунина вылетел из Кубка Испании, Куртуа пропустил за минуту до конца матча: видеообзор
В четверг, 3 февраля, в рамках 1/4 финала Кубка Испании Атлетик принимал Реал. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Атлетик – Реал 1:0
Гол: Беренгер, 89
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Единственный гол в матче хозяева забили на 89-й минуте. Алекс Беренгер эффектным приемом убрал защитника и нанес классный удар под стойку из-за пределов штрафной зоны.
Помимо Атлетика, в полуфинал Кубка Испании прошли Райо Вальекано, Валенсия и Бетис.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин оставался в запасе. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти отдал предпочтение бельгийцу Тибо Куртуа на вратарской позиции.
В сезоне 2021/22 Лунин провел два матча в рамке ворот Реала. Все игры 22-летний кипер провел в Кубке Испании. В них вратарь пропустил четыре мяча, ни разу не сохранив ворота в неприкосновенности. Украинец в матчах чемпионата еще не выходил.
Атлетик – Реал видеообзор