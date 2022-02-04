Атлетік – Реал 1:0

Гол: Беренгер, 89

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Єдиний гол у матчі господарі забили на 89-й хвилині. Алекс Беренгер ефектним прийомом прибрав захисника і завдав класного удару під стійку з-за меж штрафної зони.

Крім Атлетіка, у півфінал Кубка Іспанії пройшли Райо Вальєкано, Валенсія та Бетіс.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін залишався у запасі. Головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті віддав перевагу бельгійцю Тібо Куртуа на воротарській позиції.

У сезоні 2021/22 Лунін провів два матчі у рамці воріт Реала. Усі ігри 22-річний кіпер провів у Кубку Іспанії. У них воротар пропустив чотири м'ячі, жодного разу не зберігши ворота у недоторканності. Українець у матчах чемпіонату ще не виходив.

Атлетік – Реал відеоогляд