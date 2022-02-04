Атлетик – Реал 1:0

Гол: Беренгер, 89

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Единственный гол в матче хозяева забили на 89-й минуте. Алекс Беренгер эффектным приемом убрал защитника и нанес классный удар под стойку из-за пределов штрафной зоны.

Помимо Атлетика, в полуфинал Кубка Испании прошли Райо Вальекано, Валенсия и Бетис.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин оставался в запасе. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти отдал предпочтение бельгийцу Тибо Куртуа на вратарской позиции.

В сезоне 2021/22 Лунин провел два матча в рамке ворот Реала. Все игры 22-летний кипер провел в Кубке Испании. В них вратарь пропустил четыре мяча, ни разу не сохранив ворота в неприкосновенности. Украинец в матчах чемпионата еще не выходил.

Атлетик – Реал видеообзор