Реал – Барселона: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Испании

В воскресенье, 15 января, определится новый обладатель Суперкубка Испании. В финальном матче сойдутся Реал и Барселона. Игра начнется в 21:00, а сайт 24 канала проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Формат Суперкубка Испании предполагает, что в нем сыграют четыре команды. Это два финалиста Кубка Испании и две лучшие команды Ла Лиги. Если одна из этих команд играла в финале, дополнительное место получает третья лучшая команда по чемпионату. А сам трофей разыгрывается не в начале сезона, а в январе. Да и матчи проводят не в Испании – в этом сезоне их решили провести в Саудовской Аравии.

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В январе 2023 года за трофей вели борьбу Реал, Валенсия, Барселона и Бетис. Они сыграли в полуфиналах. И в обоих случаях победителя пары и участника финала определяли в серии пенальти. Сначала Реал победил Валенсию, а потом Барселона одолела Бетис. Именно Реал и Барселона сыграют в матче за Суперкубок Испании. Эта игра состоится в воскресенье, 15 января. И начнется в 21.00.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Барселона.

Реал – Барселона онлайн