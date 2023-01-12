Реал – Валенсия 1:1 (по пен. 4:3)

Первый опасный момент на стадионе в Эр-Рияде создали мадридцы. Вальверде классно отдал на забег для Родриго. Бразилец протащил мяч фактически к воротам, но пробил по воробьям. 24 канал.

К теме Будет ли Лунин в финале Суперкубка Испании: Валенсия может сломать планы Реала – прогноз

Уже через несколько минут для себя момент создал Бензема. Карим на путь в штрафную обыграл трех игроков Валенсии, но точно пробить французу не удалось. Мяч снова полетел мимо рамки ворот "летучих мышей".

Вальверде стрелял из-за пределов штрафной – в считанных сантиметрах со стойкой. В следующей атаке ударом в створ ворот уже ответила Валенсия, головой пробивал Кавани, но Куртуа был на месте.

В конце первого тайма Реал заработал право на пенальти после падения в штрафной площади Валенсии Бензема. Пострадавший сам принялся исполнять 11-метровый. Карим хладнокровно развел мяч и голкипера по разным углам ворот – 1:0.

На последней минуте первой 45-минутки Кавани в упор расстреливал владения Куртуа. Но Тибо еще раз доказал, почему именно он является лучшим голкипером настоящего.

Уже на старте второго тайма Валенсия сравняла счет 1:1. Лино отозвался на верховую передачу на дальнюю стойку и ударом в одно касание обыграл Куртуа.

Бензема пробил над перекладиной.

Победителя определила серия 11-метровых

В конце матча Винисиус сам оказался перед воротами Валенсии. Но Жуниор замешкался и не обыграл Мамардашвили.

Команды перевели игру в дополнительные 15-минутные тайма. Кроос решился на удар с дальней дистанции – рядом со стойкой.

Дуро упустил лучший момент Валенсии в дополнительных таймах. Гуго не смог переиграть Куртуа.

Дополнительные 15-минутные тайма не определили финалиста. Команды ждала серия пенальти.

Футболисты "Реал" уверенно пробивали 11-метровые. Но самым близким к фиаско был опытный Модрич, удар которого чуть не потянул голкипер Валенсии. У "летучих мышей" выше ворот пробил Кюмарт, удар которого и решил победителя поединка.

В итоге – 4:3, победа Реала, ставшего первым финалистом Суперкубка Испании.

К слову. 12 января в другом полуфинальном матче сойдутся Бетис и Барселона.

Реал – Валенсия: видеообзор матча