Анчелотти всех перехитрил: Лунин сыграет в старте на Суперкубок Испании

Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти определился со стартовым составом на финал Суперкубка Испании. Выбор первого номера "сливочных" приятно удивил.

Большинство экспертов и инсайдеров настаивали, что место в воротах Реала займет Кепа Аррисабалага. Испанский голкипер наделал ляпов в поединке с Атлетико, но Анчелотти закрыл глаза на ошибки.

Читайте также Реал – Барселона: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании

Однако "Папа Карло" в очередной раз сумел всех удивить. Несмотря на все прогнозы, место в воротах Анчелотти доверил Андрею Лунину.

Стартовый состав Реала: Андрей Лунин – Ферлан Менди, Даниэль Карвахаль, Начо, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Орельен Тчуамэни, Джуд Беллингхэм, Родриго, Винисиус Жуниор.

Стартовый состав Реала / twitter.com/realmadrid

Напомним, что матч за Суперкубок Испании между Реалом и Барселоной начнется в 21:00 по киевскому времени. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.