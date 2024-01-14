Переважна більшість експертів та інсайдерів наполягали, що місце у воротах Реала займе Кепа Аррісабалага. Іспанський голкіпер наробив ляпів у поєдинку з Атлетіко, але Анчелотті закрив очі на помилки.

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Однак "Папа Карло" вчергове зумів усіх здивувати. Попри усі прогнози, місце у воротах Анчелотті довірив Андрію Луніну.

Стартовий склад Реала: Андрій Лунін – Ферлан Менді, Даніель Карвахаль, Начо, Антоніо Рюдігер, Федеріко Вальверде, Тоні Кроос, Орельєн Тчуамені, Джуд Беллінгхем, Родріго, Вінісіус Жуніор.

Стартовий склад Реала / twitter.com/realmadrid

Нагадаємо, що матч за Суперкубок Іспанії між Реалом та Барселоною розпочнеться о 21:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Довідка. Український голкіпер Реала в нинішньому сезоні зіграв 10 матчів у всіх турнірах. На рахунку Луніна п'ять кліншитів. За показником результативних сейвів українець став найкращим воротарем Європи.