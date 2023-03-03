Реал Мадрид – Барселона 0:1

Голы: Милитао (аг), 26.

Барселона смогла минимально одолеть своего принципиального соперника Реал Мадрид в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании со счетом 1:0. Испанские гранды продемонстрировали агрессивный, но не зрелищный футбол. 24 канал.

Дисциплинированная победа каталонцев

Реал с первых минут взял инициативу в свои руки, навязывая оппоненту атакующий стиль игры. Уже на 11-й минуте встречи "сливочные" решили продемонстрировать, какое у них настроение на поединок. Карим Бензема замкнул передачу Винисиуса Джуниора, однако француз отличился из офсайда. Барселона смогла выдохнуть с облегчением.

Каталонский коллектив решил играть на контратаках, что и вылилось в результат. На 26-й минуте встречи Франк Кессье вышел один на один с голкипером Реала. Вратарь "сливочных" сумел спасти свою команду от пропущенного мяча, однако "круглый" срикошетил от Милиато в сетку собственных ворот, 1:0 на табло.

Команды проповедовали агрессивный и провокационный стиль футбола, однако порадовать болельщиков множеством опасных моментов коллективам не удалось. Единственным утешением для фанатов стало наглое поведение Винисиуса Джуниора и Гави, которые заслуженно получили по желтой карточке за свои выходки.

На 72-й минуте у Барселоны возник интересный момент. Франк Кессье наносил удар по воротам Реала, мяч уже удавалось залетать в ворота столичного коллектива, однако помешал игрок каталонского клуба Ансу Фати, который нечаянно отразил "сферу" от вражеских ворот.

Поединок так и завершился со счетом 1:0 в пользу "блаугранаса". Команды решили придержать все голы на ответный матч, который состоится 5-го апреля. Также испанские гранды ждет Эль Класико в рамках 26-го тура Ла Лиги, которое запланировано на 19 марта.

Видеообзор матча Реал Мадрид – Барселона: