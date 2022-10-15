Тренер Реала подтвердил неучастие Куртуа против Барселоны: Лунин впервые сыграет в Эль-Классико

В воскресенье, 16 октября, Реал сыграет с Барселоной в традиционном Эль-Классико Испании. Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти рассекретил, кто займет место в воротах его команды.

По словам 63-летнего итальянского наставника "Королевского клуба", у Тибо Куртуа все хорошо, но он не сможет поучаствовать в будущем Эль-Классико. Ведь бельгиец из-за проблем с ягодичной мышцей провел мало тренировок с командой.

Стоит узнать Первое Эль Классико для Лунина: кто покажет матч Реал – Барселона в прямой трансляции

Анчелотти: Ему некомфортно и он не будет играть

Поэтому это будет первый матч против Барселоны для Андрея Лунина, заменившего травмированного Куртуа в рамке ворот Реала. До этого украинский голкипер только наблюдал за Эль-Классико из ряда запасных.

Куртуа? У него все хорошо, но это правда, что мало тренировался. Ему некомфортно и он не будет играть. Посмотрим, будет ли он готов к следующей игре. Все, что ему нужно – это тренироваться,

– сказал наставник "сливочных".

Также Карло Анчелотти совершил болельщиков мадридского клуба о состоянии здоровья защитника Антонио Рюдигера. Немец, которому наложили 20 швов на голову после столкновения с вратарем Шахтера Анатолием Трубиным в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. В том эпизоде ​​Рюдигер ценой травмы помог Реалу расписать мировую с "горняками" 1:1.

"Рюдигер? У него все хорошо, он н швов нае испытывает никакого дискомфорта. Он – воин", – ответил Анчелотти.

Эль-Классико Реал – Барселона состоится 16 октября в 17:15.

Для Лунина это будет 5-й матч в футболке мадридского клуба в сезоне-2022/2023. Так много он еще не играл после перехода в Реал. До этого украинский голкипер пропустил 3 гола и один поединок отыграл на ноль.