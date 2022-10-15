Уже в воскресенье, 16 октября, в чемпионате Испании пройдет главный матч первого круга Ла Лиги. На стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде сойдутся Реал и Барселона. Начало Эль Класико – в 17:15 по киевскому времени, пишет 24 канал.

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Турнирное положение

Подопечные Зидана и Хави хорошо стартовали в новом сезоне. Допустив лишь по одной ничьей в восьми турах, команды вместе лидируют в Ла Лиге (каталонцы впереди из-за разницы мячей).

А вот в Лиге чемпионов положение разное. Реал уже оформил путевку в плей-офф, набрав 10 баллов в четырех играх с Шахтером, Лейпцигом и Селтиком. Барселона же оказалась в шаге от вылета из турнира.

Подопечные Хави взяли всего 4 очка в матчах с Интером (двух), Баварией и Викторией. Каталонцы отстают от "неррадзури" на три балла и уже в следующий тур могут оформить вылет в ЛЕ, если Интер переигрывает чехов.

Лидеры команд

Неудивительно, что это сражение называют дуэлью Левандовски и Бензема. Поляк феерически вошел в новую команду, забив 14 голов в 12 матчах.

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Карим же пока смотрится не так ярко, как в прошлом сезоне. Француз имеет в своем активе всего 4 гола, а на первые роли в атаке Реала вышел Винисиус (8 голов).

Кадровая ситуация

Реал и Барселона подходят к игре с некоторыми кадровыми проблемами. У мадридцев до сих пор не восстановился от травмы Тибо Куртуа. Бельгийцу в воротах должен заменить украинец Андрей Лунин.

Также под вопросом и участие Рюдигера, ценой рассечения на голове, спас ничью для Реала в матче с Шахтером в ЛЧ. У Барселоны основные проблемы сконцентрировались в защите.

Не помогут подопечным Хави такие игроки как Бельерин, Кристенсен и Араухо. Также вне игры и Мемфис Депай. Впрочем, замена для этих футболистов у каталонцев есть.

История встреч

Команды провели 283 очных матча. Небольшое преимущество имеет Барселона, победившая в 117 встречах. Реал же выиграл 104 поединка, а еще 62 завершились вничью.

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Правда, что касается официальных игр, то здесь минимальное преимущество на стороне Реала – 100 против 97 у каталонцев. К слову, последние матчи команд были достаточно результативными.

Все пять предыдущих очных поединков завершались с тремя или более забитыми голами. А в последнем очном матче в Ла Лиге в марте этого года Барселона поиздевалась над будущим чемпионом прямо на "Сантьяго Бернабеу" (0:4).