За словами 63-річного італійського наставника "Королівського клубу", у Тібо Куртуа все добре, але він не зможе взяти участь у майбутньому Ель-Класіко. Адже бельгієць через проблеми із сідничним м'язом провів мало тренувань із командою.

Варто дізнатись Перше Ель Класіко для Луніна: хто покаже матч Реал – Барселона у прямій трансляції

Анчелотті: Йому некомфортно і він не гратиме

Тому це буде перший матч проти Барселони для Андрія Лунін, який замінив травмованого Куртуа у рамці воріт Реала. До цього український голкіпер лише спостерігав за Ель-Класіко із лави запасних.

Куртуа? У нього все добре, але це правда, що він мало тренувався. Йому некомфортно і він не гратиме. Подивимося, чи буде він готовий до наступної гри. Все, що йому потрібно, – це тренуватися,

– сказав наставник "вершкових".

Також Карло Анчелотті заспокоїв уболівальників мадридського клубу щодо стану здоров'я захисника Антоніо Рюдігера. Німець, якому наклали 20 швів на голову після зіткнення з воротарем Шахтаря Анатолієм Трубіним у матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. У тому епізоді Рюдігер ціною травми допоміг Реалу розписати мирову з "гірниками" 1:1.

"Рюдігер? У нього все добре, він не відчуває жодного дискомфорту. Він – воїн", – відповів Анчелотті.

Зверніть увагу! Ель-Класіко Реал – Барселона відбудеться 16 жовтня о 17:15.

Для Луніна це буде 5-й матч у футболці мадридського клубу у сезоні-2022/2023. Так багато він ще не грав після переходу у Реал. До цього український голкіпер пропустив 3 голи та один поєдинок відіграв на нуль.