Кепа "не подвел": Реал без Лунина победил Атлетико на пути в финал Суперкубка Испании

В полуфинале Суперкубка состоялось мадридское дерби – Реал принимал Атлетико. Два испанских гранда определили финалиста турнира.

Реал – Атлетико – 5:3

Голы: Рюдигер, 20, Менди, 29, Карвахаль, 84, Савич, 116, (автогол), Браим (120) – Эрмосо, 7, Гризман 37, Рюдигер 78, автогол.

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В саудовском Эр-Рияде состоялся матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались мадридские Реал и Атлетико. Столичные команды разыграли путевку в финал турнира, пишет 24 Канал.

Лунин не получил шанса сыграть

Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин остался в запасе своей команды. Главный тренер Реала Карло Анчелотти решил сделать ставку в матче на испанца Кепу.

Основное время завершилось со счетом 3:3. Атлетико забил первым уже на 6-й минуте усилиями Эрмосо, однако еще до перерыва Реал склонил чашу весов в свою пользу благодаря голам Рюдигера и Менди.

Позже "матрасники" еще раз вышли вперед: сначала Гризман восстановил статус-кво, а затем в свои ворота забил Рюдигер. Подопечные Карло Анчелотти были близки от вылета, однако гол Карвахаля перевел игру в экстратаймы.

Первая 15-минутка прошла без забитых мячей, а во втором дополнительном периоде Реал вырвал победу с помощью автогола Стефана Савича и гола Диаса.

Во втором полуфинале Суперкубка Испании сыграют Барселона и Осасуна. Встреча состоится 11 января в 21:00 по Киеву.