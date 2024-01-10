Реал – Атлетіко – 5:3

Голи: Рюдігер, 20, Менді, 29, Карвахаль, 84, Савич, 116, (автогол), Діас, 120 – Ермосо, 7, Грізман 37, Рюдігер 78, автогол.

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У саудівському Ер-Ріяді відбувся матч 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії, в якому зустрічалися мадридські Реал та Атлетіко. Столичні команди розіграли путівку до фіналу турніру, пише 24 Канал.

Лунін не отримав шансу зіграти

Український воротар "вершкових" Андрій Лунін залишився у запасі своєї команди. Головний тренер Реала Карло Анчелотті вирішив зробити ставку в матчі на іспанця Кепу.

Основний час завершився із рахунком 3:3. Атлетіко забив першим вже на 6-й хвилині зусиллями Ермосо, однак ще до перерви Реал схилив шальки терезів на свою користь завдяки голам Рюдігера та Менді.

Пізніше "матрацники" ще раз вийшли вперед: спочатку Грізман відновив статус-кво, а потім у власні ворота забив Рюдігер. Підопічні Карло Анчелотті були близькими від вильоту, однак гол Карвахаля перевів гру в екстратайми.

Перша 15-хвилинка пройшла без забитих м'ячів, а в другому додатковому періоді Реал вирвав перемогу за допомогою автоголу Стефана Савича та голу Діаса.

У другому півфіналі Суперкубка Іспанії зіграють Барселона та Осасуна. Зустріч відбудеться 11 січня о 21:00 за Києвом.