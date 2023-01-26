В четверг, 26 января, состоялся полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встречались команда Роналду Аль-Наср с Аль-Иттихадом. Все 90 минут на поле провел звездный португалец. Тем не менее, он ничем не смог помочь своей новой команде.

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Роналду впервые проиграл в Саудовской Аравии

Уже к перерыву Аль-Наср горел со счетом 0:2. У Аль-Иттихада отличились Ромариньо и Хамдалла.

Главный тренер Аль-Насра Руди Гарсия попытался спасти поединок, выпустив на поле четырех свежих футболистов. Казалось, план французского наставника сработает.

На 67-й минуте Талиска сумел сократить разрыв в счете. В моменте с забитым мячом Роналду отвлек на себя внимание защитников, позволив партнеру по команде воспользоваться голевой передачей.

Видео гола Талиски

Но на большее Роналду и компания не удосужились. В компенсированное время Аль-Иттихад забил третий гол в ворота Аль-Насра. В итоге поражение команды Роналду со счетом 1:3.

Кришти лишился возможности завоевать свой первый трофей в Саудовской Аравии. Более того, Роналду второй матч подряд покидает поле без результативного действия. Похоже, адаптация португальца к местному футболу несколько затягивается.

Таким образом, 29 января в финале Суперкубка Саудовской Аравии встретятся Аль-Иттихад и Аль-Фейх, в другом полуфинале победивший Аль-Хиляль.

Достойно внимания! О своих бомбардирских способностях Криштиану Роналду сможет напомнить 3 февраля. В этот день Аль-Наср сыграет матч 14 тура против Аль-Фатеха.