Анчелотти помогли определиться: из-за кого Лунин может "греть банку" в матче Суперкубка Испании

Уже 10 января футбольные болельщики будут следить за полуфиналом Суперкубка Испании. В мадридском дерби сойдутся Реал и Атлетико.

Вместе с командой в столицу Саудовской Аравии прилетели Андрей Лунин и Кепа. Поэтому болельщиков и журналистов больше всего интересует, кто будет защищать владение Реала в предстоящей кубковой игре.

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Кто делает советы Анчелотти по голкиперам

В прессе уже появилась информация, что украинец не получит игрового времени в матче против Атлетико, хотя на пресс-конференции главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти не дал финального ответа на вопросы голкиперской позиции.

Теперь появилась новая информация по поводу участия Лунина или Кепы в полуфинале Суперкубка Испании. По информации издания, тренер голкиперов Реала Луис Лепис сделал совет Анчелотти, кого выпускать в старте против "матрасников". Он сделал свой выбор в пользу арендованного у Челси голкипера Кепы.

В то же время украинец должен начать поединок на скамье запасных мадридского клуба.

Лунин последний раз играл за Реал в прошлом туре Ла Лиги против Мальорки, в котором помог мадридцам одержать минимальную победу 1:0. Андрей провел свой 5-й "сухой" матч в 10-ти сыгранных встречах за "сливочных" (пропустил 6 голов).

Что касается Кепы, то испанский голкипер, которого так сватают в ворота Реала в Суперкубке Испании, уже провел за мадридский клуб 16 поединков – 7 матчей на ноль и 13 пропущенных мячей. Испанец играл в последнем матче Кубка Короля против Аранданы 1:3.

Полуфинал Суперкубка Испании Реал-Атлетико состоится 10 января в 21:00 в Эр-Рияде. Это будет четвёртое противостояние этих мадридских клубов в рамках этого турнира. У обоих коллективов по одной победе и еще один матч закончился ничьей.