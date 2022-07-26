Лунин сдвинет Куртуа из рамки ворот Реала в товарищеском матче против Америки, – СМИ

Мадридский Реал в США проводит предсезонное турне. 27 июля "Королевский клуб" проведет очередной контрольный спарринг против Америки Мехико.

Получит первый шанс на собрании

"Сливочные" с поражения от Барселоны (0:1) начали тренировочный сбор за океаном. Спустя три дня после фиаско Реал проведет свой второй матч в США.

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Следующим соперником станет Америка Мехико.

В матче против каталонской команды место в рамке ворот "Королевского клуба" занял первый номер Реала Тибо Куртуа. В предстоящем поединке главный тренер мадридцев Карло Анчелотти хочет дать отдых бельгийцу. Потому место во владениях Реала займет украинский голкипер Андрей Лунин.

Напомним, что на собрании в США в расположение Реала тренируется четыре голкипера. Кроме Лунина и Куртуа в составе команды Луис Лопес и Лукас Канисарес. Однако два последних соревнуются за звание третьего номера вратарской позиции мадридского клуба.

Матч Реала против Америки Мехико состоится 27 июля в 05:30 по Киеву.

После этого подопечные Анчелотти проведут еще контрольный спарринг против туринского Ювентуса. А уже 10 августа Реал сыграет свой первый официальный поединок сезона-2022/2023. "Королевский клуб" встретится с немецким Айнтрахтом в Суперкубке УЕФА.