Лунин парировал пенальти в матче Реала: судья указал перебить 11-метровый – видео момента

Мадридский Реал 27 июля провел второй контрольный матч по предсезонному турне в США. Андрей Лунин мог стать настоящим кошмаром для мексиканского клуба Америка Мехико.

Едва не стал спасителем "Королевского клуба"

После поражения от Барселоны (0:1) футболисты Реала захотели реабилитироваться в глазах своих болельщиков в игре против Америки. Однако уже на 5-й минуте "сливочные" пропустили быстрый гол от Энри Мартина, пишет 24 канал.

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Еще до перерыва мадридцы уравняли цифры на табло. Карим Бензема в красивом стиле совершил ничью 1:1. После отдыха фанаты увидели в два пенальти, а целых три. Сначала на 55-й минуте Эден Азар вывел "Королевский клуб" вперед.

Америка получила шанс второй раз за матч ликвидировать преимущество соперника на 82-й минуте. С первым ударом с 11 метров справился Андрей Лунин. Но судья указал перебить пенальти. Ведь 23-летний украинский голкипер рано вышел из ворот перед ударом.

К сожалению, во второй попытке Альваро Фидальго Фернандес удалось переиграть украинца. Хотя Лунин угадал направление выстрела, зацепив мяч рукой. Андрею совсем немного не хватило, чтобы принести победу Реалу.

Лунин парировал пенальти: смотрите видео

Реал расписал результативную мировую с Америкой со счётом 2:2.

Лунин провел все 90 минут. Еще перед поединком была информация, что Андрей получит место в рамках ворот на эту встречу против мексиканского клуба, ведь Тибо Куртуа отыграл весь матч против Барселоны.

Следующий контрольный матч Реала пройдет 31 июля против туринского Ювентуса.