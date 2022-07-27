Ледь не став рятівником "Королівського клубу"
Після поразки від Барселони (0:1) футболісти Реала захотіли реабілітуватись в очах своїх уболівальників у грі проти Америки. Однак вже на 5-й хвилині "вершкові" пропустили швидкий гол від Енрі Мартіна, пише 24 канал.
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Ще до перерви мадридці зрівняли цифри на табло. Карім Бензема у красивому стилі зробив нічию 1:1. Після відпочинку фанати побачили у два пенальті, а цілих три. Спершу на 55-й хвилин Еден Азар вивів "Королівський клуб" уперед.
Америка отримала шанс вдруге за матч ліквідувати перевагу суперника на 82-й хвилині. З першим ударом із 11 метрів впорався Андрій Лунін. Але суддя вказав перебити пенальті. Адже 23-річний український голкіпер зарано вийшов із лінії воріт перед ударом.
На жаль, у другій спробі Альваро Фідальго Фернандесу вдалось переграти українця. Хоча Лунін вгадав напрямок пострілу, зачепивши м'яч рукою. Андрію зовсім трішки не вистачило, щоб принести перемогу Реалу.
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Реал розписав результативну мирову з Америкою з рахунком 2:2.
Лунін провів усі 90 хвилин. Ще перед поєдинком була інформація, що Андрій отримає місце у рамці воріт на цю зустріч проти мексиканського клубу, адже Тібо Куртуа відіграв увесь матч проти Барселони.